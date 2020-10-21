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В Красноярске началась подготовка к капремонту домов в 2021 году

Главная Общество
Красноярск
12:47 21 Октября 2020
капремонт, дома, жилье, план, работы
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Все дома, где капитальный ремонт должен быть сделан в следующем году, сейчас обследуют специалисты технического заказчика – МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». Они работают с управляющими компаниями, уточняют состояние домов и проверяют согласие собственников на проведение работ. Жителей просят активно участвовать в приятии решений, общедомовых собраниях, опросах, взаимодействовать с управляющими организациями.

Напомним, сроки проведения капитального ремонта для каждого дома утверждены в долгосрочной программе. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте регионального фонда капитального ремонта. Кроме того, жителям каждого дома, попадающего в программу на ближайшие 3 года, по почте приходит уведомление от фонда о том, что такие работы запланированы. Получив это письмо, собственники квартир могут изменить вид капитального ремонта своего дома или передвинуть его сроки. Если документы о таком решении в фонд не поступили, дом будет включен в план работ автоматически.​

Уточнением планов и предремонтным осмотром домов занимаются представители технического заказчика работ. 

Также ​в городе завершают работы, которые были запланированы на этот сезон. Сейчас план капитального ремонта домов в Красноярске выполнен уже на 75%. На сегодняшний день капитальный ремонт полностью завершен в 270 домах. Еще в 130 многоэтажках работы продолжаются и находятся на разной стадии исполнения. Для 25 домов разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы выполнить работы до конца года. 

В Красноярске началась подготовка к капремонту домов в 2021 году

​Напомним, в план капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярске в этом году включены 359 многоэтажек. Контроль работ ведут специалисты МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». В этих домах капитально ремонтируют внутридомовые инженерные системы, кровли, фундаменты и фасады. Также по программе капитального ремонта в городе ремонтируют лифтовое и газовое оборудование. Эти работы напрямую контролирует региональный фонд капитального ремонта.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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