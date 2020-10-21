Учитель лицея №8 скончалась от осложнений после коронавируса

В краевом центре умерла учительница Ирина Антонова, предположительно от осложнений после коронавируса. Она преподавала математику и геометрию в лицее №8. О смерти коллеги сообщила директор образовательного учреждения Елена Богуславская.

Ирине Антоновой было 47 лет и у нее остались двое дочерей.

Это не первый случай летального исхода от коронавирусной инфекции среди учителей краевого центра. Ранее умерла учительница биологии 150-й школы на Взлетке.

По данным регионального минобра, по состоянию на сегодняшний день коронавирус выявлен у 425 учителей.