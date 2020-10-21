Онлайн-кинотеатр МТС ТВ и Фестиваль уличного кино наградили автора лучшего короткометражного фильма 2020 года

ПАО «МТС» сообщает, что в Москве состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино — крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирает не авторитетное жюри, а сами зрители. Лидером голосования стала драма «Большая восьмерка», картина екатеринбургского режиссера Ивана Соснина.

За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом городе гости показов отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.

Отдельное внимание на площадках уделялось соблюдению мер санитарно-эпидемиологических норм (рекомендациям по средствам индивидуальной защиты, специальной рассадке, а также перерывами между сеансами в закрытых помещениях). Впервые была введена регистрация на показы для ограничения количества посетителей на площадках, и, несмотря на новые реалии, фестиваль удалось провести.

В этом году фильмы Фестиваля уличного кино можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

«Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента – уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Нам важно предоставлять зрителям широкий выбор контента, включая премьеры и новые имена российского кино», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино был объявлен победитель — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка»». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма.

Фильмом закрытия стала картина «Маша» с Анной Чиповской в главной роли, удостоенная приза за Лучший дебют фестиваля «Кинотавр». Режиссер картины Анастасия Пальчикова рассказала участникам фестиваля о старте карьеры в кинопроизводстве, значимости первого фильма и о современных реалиях для начинающих режиссеров.

Возрастная категория фильмов 16+

Фото: ПАО «МТС»

По материалам ПАО «МТС»