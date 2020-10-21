21 октября
Красноярск
погода +9 °C
77.78
 
€ 91.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ и Фестиваль уличного кино наградили автора лучшего короткометражного фильма 2020 года

Главная Общество
Красноярск
11:49 21 Октября 2020
кино, награды и премии, оператор, кинофестиваль
версия для печати Ico_print

ПАО «МТС» сообщает, что в Москве состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино — крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирает не авторитетное жюри, а сами зрители. Лидером голосования стала драма «Большая восьмерка», картина екатеринбургского режиссера Ивана Соснина.

За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом городе гости показов отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.

Отдельное внимание на площадках уделялось соблюдению мер санитарно-эпидемиологических норм (рекомендациям по средствам индивидуальной защиты, специальной рассадке, а также перерывами между сеансами в закрытых помещениях). Впервые была введена регистрация на показы для ограничения количества посетителей на площадках, и, несмотря на новые реалии, фестиваль удалось провести.

В этом году фильмы Фестиваля уличного кино можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

«Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента – уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Нам важно предоставлять зрителям широкий выбор контента, включая премьеры и новые имена российского кино», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино был объявлен победитель — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка»». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма.

Фильмом закрытия стала картина «Маша» с Анной Чиповской в главной роли, удостоенная приза за Лучший дебют фестиваля «Кинотавр». Режиссер картины Анастасия Пальчикова рассказала участникам фестиваля о старте карьеры в кинопроизводстве, значимости первого фильма и о современных реалиях для начинающих режиссеров. 

Возрастная категория фильмов 16+
Фото: ПАО «МТС»
По материалам ПАО «МТС»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Учитель лицея №8 скончалась от осложнений после коронавируса

Учитель лицея №8 скончалась от осложнений после коронавируса

21 Октября 2020 г.
Ей было 47 лет и у нее осталось двое детей
Новости Красноярска: Военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за разбой и грабежи

Военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за разбой и грабежи

21 Октября 2020 г.
Все преступления он совершил в мае текущего года
Новости Красноярска: В Красноярске началась подготовка к капремонту домов в 2021 году

В Красноярске началась подготовка к капремонту домов в 2021 году

21 Октября 2020 г.
Сейчас план капремонта в Красноярске выполнен уже на 75%
Новости Красноярска: Жителя Дудинки будут судить за убийство

Жителя Дудинки будут судить за убийство

21 Октября 2020 г.
Молодой человек убил другого на почве ревности
Новости Красноярска: Наркоторговка-рецидивистка приговорена к 11,5 годам колонии

Наркоторговка-рецидивистка приговорена к 11,5 годам колонии

21 Октября 2020 г.
Женщина сбывала вещества в Минусинске
Новости Красноярска: Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан

Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан

21 Октября 2020 г.
Доступ в здания разрешен только участникам судебных процессов
Новости компаний
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

17 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня ночью
Новости Красноярска: В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

17 Октября 2020 г.
Мужчина подозревается в убийстве и покушении на него
Новости Красноярска: Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

17 Октября 2020 г.
В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru