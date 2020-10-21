Военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за разбой и грабежи

В гарнизонном суде Красноярска осудили бывшего военнослужащего, которого подозревают в совершении разбоя и четырех грабежей.

Следствием было установлено, что в мае текущего года в ночные мужчина нападал на продавцов в павильонах. Как правило, это были отдаленные небольшие магазины, которые находятся в разных частях краевого центра. Орудием устрашения он выбирал кухонный нож, а затем требовал у продавцов отдать ему выручку из кассы.

«При подготовке к каждому преступлению, чтобы его не смогли опознать и найти сотрудники правоохранительных органов, натягивал маску на лицо и надевал на себя разные кофты-толстовки с капюшоном, которым закрывал голову. Также, чтобы не оставлять следов рук, он использовал латексные перчатки», — сообщили в гарнизонном суде Красноярска.

Накануне он был признан виновным в 5 эпизодах и был приговорен к 6 годам в колонии общего режима.

Фото: kgvs.krk.sudrf.ru