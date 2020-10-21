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Жителя Дудинки будут судить за убийство

Главная Общество
Красноярск
12:30 21 Октября 2020
в красноярском крае, убийство, криминал, происшествие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Дудинки, которого обвинили в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 8 августа текущего года 18-летний подозреваемый узнал, что его бывшая девушка встречается с 20-летним молодым человеком, пришел к ее дому и попросил выйти соперника для разговора. Как только потерпевший вышел из подъезда, преступник нанес ему несколько ударов заточкой, которые оказались смертельными.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

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