Жителя Дудинки будут судить за убийство

В Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Дудинки, которого обвинили в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 8 августа текущего года 18-летний подозреваемый узнал, что его бывшая девушка встречается с 20-летним молодым человеком, пришел к ее дому и попросил выйти соперника для разговора. Как только потерпевший вышел из подъезда, преступник нанес ему несколько ударов заточкой, которые оказались смертельными.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.