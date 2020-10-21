Наркоторговка-рецидивистка приговорена к 11,5 годам колонии

В Минусинске осуждена женщина, которую подозревали в сбыте синтетических наркотиков в крупном размере.

Ранее оперативники из южной столицы края проводили мероприятия по контролю за оборотом наркотиков и им удалось задержать 55-летнюю ранее судимую жительницу Минусинска. Стражи порядка установили ее причастность к трем фактам продажи синтетических веществ.

В ходе домашнего обыска у злоумышленницы было найдено и изъято более 13 грамм наркотиков, которые она хранила в полимерном контейнере с целью дальнейшего сбыта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Накануне городской суд Минусинска признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.