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Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан

Главная Общество
Красноярск
09:34 21 Октября 2020
суд, эпидемия, закрытие, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Доступ посетителей ограничен в 19 высших инстанциях региона.

Приостановлен очный прием документов, личный прием граждан, а на судебные заседания теперь могут приходить только участники процесса.

Ограничения действуют в Железнодорожном, Советском, Свердловском и Октябрьском районных судах Красноярска, а также в городских судах Минусинска, Железногорска, Зеленогорска, Лесосибирска; в районных судах в Манском, Иланском, Канском, Курагинском, Рыбинском, Березовском, Боготольском районах, в здании мировых судей Ачинска и Ачинского района.

В пресс-службе Красноярского краевого суда сообщили, что меры приняты для обеспечения защиты жизни и здоровья судей, сотрудников судов и посетителей.

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