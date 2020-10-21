Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Доступ посетителей ограничен в 19 высших инстанциях региона.

Приостановлен очный прием документов, личный прием граждан, а на судебные заседания теперь могут приходить только участники процесса.

Ограничения действуют в Железнодорожном, Советском, Свердловском и Октябрьском районных судах Красноярска, а также в городских судах Минусинска, Железногорска, Зеленогорска, Лесосибирска; в районных судах в Манском, Иланском, Канском, Курагинском, Рыбинском, Березовском, Боготольском районах, в здании мировых судей Ачинска и Ачинского района.

В пресс-службе Красноярского краевого суда сообщили, что меры приняты для обеспечения защиты жизни и здоровья судей, сотрудников судов и посетителей.