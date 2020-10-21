21 октября
Красноярск
погода +5 °C
77.78
 
€ 91.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На правобережье Красноярска благоустроили сквер у 4-ой больницы

Главная Общество
Красноярск
08:55 21 Октября 2020
красноярск, больница, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Подрядчик завершил работы по благоустройству сквера Кутузовский у 4-ой больницы. За ремонт этого общественного пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проголосовали 82 тысячи человек.

Строители уложили брусчатку, засеяли газоны и высадили деревья, а также установили современные фонари, качели, лавочки и урны.

«В этом сквере можно спокойно посидеть и почитать книжку, для пациентов больницы есть возможность встретиться со своими близкими», – цитирует пресс-служба краевого правительства жительницу Кировского района Светлану Голубеву.

Напомним, что в этом году в Кировском районе также благоустроили сквер Энтузиастов за торговым центром «Красноярье».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан

Суды Красноярска и края массово вводят ограничения на прием граждан

21 Октября 2020 г.
Доступ в здания разрешен только участникам судебных процессов
Новости Красноярска: Новые симуляционные тренажеры закуплены для Краевого центра охраны материнства и детства

Новые симуляционные тренажеры закуплены для Краевого центра охраны материнства и детства

20 Октября 2020 г.
Медикам их подарила золотодобывающая компания «Полюс»
Новости Красноярска: Бывший заключенный устроил пьяный дебош в вагоне-ресторане

Бывший заключенный устроил пьяный дебош в вагоне-ресторане

20 Октября 2020 г.
Мужчина вел себя агрессивно по отношению к персоналу и посетителям
Новости Красноярска: Общественные контролеры нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» инспектируют объекты осеннего ремонта

Общественные контролеры нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» инспектируют объекты осеннего ремонта

20 Октября 2020 г.
Подрядчикам сделаны предписания
Новости Красноярска: На «Столбах» закрыта часть туристических троп из-за поваленных деревьев

На «Столбах» закрыта часть туристических троп из-за поваленных деревьев

20 Октября 2020 г.
Некоторые деревья вырваны ветром с корнем
Новости Красноярска: Недострой на улице Белинского выставят на торги

Недострой на улице Белинского выставят на торги

20 Октября 2020 г.
Объект был изъят у застройщика по решению суда
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В женской футбольной команде «Енисей» обнаружен коронавирус

В женской футбольной команде «Енисей» обнаружен коронавирус

17 Октября 2020 г.
COVID-19 подтвердился у двух девушек
Новости Красноярска: Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

18 Октября 2020 г.
Первую прививку от коронавируса сделали десяткам медиков
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» снова взял три очка

Футбольный «Енисей» снова взял три очка

18 Октября 2020 г.
Красноярский клуб одержал победу над «Чайкой»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru