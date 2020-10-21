На правобережье Красноярска благоустроили сквер у 4-ой больницы

Подрядчик завершил работы по благоустройству сквера Кутузовский у 4-ой больницы. За ремонт этого общественного пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проголосовали 82 тысячи человек.

Строители уложили брусчатку, засеяли газоны и высадили деревья, а также установили современные фонари, качели, лавочки и урны.

«В этом сквере можно спокойно посидеть и почитать книжку, для пациентов больницы есть возможность встретиться со своими близкими», – цитирует пресс-служба краевого правительства жительницу Кировского района Светлану Голубеву.

Напомним, что в этом году в Кировском районе также благоустроили сквер Энтузиастов за торговым центром «Красноярье».