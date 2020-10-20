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Новые симуляционные тренажеры закуплены для Краевого центра охраны материнства и детства

Главная Общество
Красноярск
16:37 20 Октября 2020
здоровье, оборудование, дети, медицина, предприятие
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Симуляционный центр на базе краевого центра охраны материнства и детства пополнился новыми интерактивными тренажерами. Медикам их подарила золотодобывающая компания «Полюс» в качестве благотворительной помощи.

«Новые современные тренажеры имеют интерактивную обратную связь с возможностью моделирования различных осложнений в процессе неотложного лечения. Это позволяет оперативно отработать алгоритмы оказания медицинской помощи без потери времени и снизить риски различных неблагоприятных исходов», - рассказывает руководитель учебно-симуляционного центра Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Дмитрий Курсков.

Врачи отмечают, что достоинство новых симуляционных и виртуальных технологий в медицине заключается в отсутствии ограничений по времени и виду обучения. Тренажеры-симуляторы помогают отработать одно и то же действие неограниченное количество раз, а также объективно оценить степень сформированности необходимых профессиональных навыков.

Так, например, симуляционный манекен в виде реалистичного малыша для отработки навыков сердечно-легочной реанимации новорожденному имеет специальное программное обеспечение, которое отслеживает правильность выполнения реанимационных действий в режиме реального времени: глубину и частоту компрессий, объем и частоту вентиляций и другое. По окончании выполнения реанимационных мероприятий врачу выдается подробный отчет с оценкой в баллах.

Новые симуляционные тренажеры закуплены для Краевого центра охраны материнства и детства

В акушерском блоке появился особенный тренажер, позволяющий имитировать полный процесс родов и послеродовый уход. Симулятор также моделирует различные ситуации при родах, интенсивность схваток, разное предлежание плода и другие осложнения в процессе.

Кроме того, в Симуляционном центре появился современный тренажер-манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации взрослому человеку.

«Эти манекены уникальны тем, что наглядно показывают циркуляцию крови от сердца к мозгу во время выполнения сердечно-легочной реанимации.  Анатомические ориентиры позволяют правильно расположить руки для выполнения компрессий, а реалистичный наклон головы и подбородка поможет открыть дыхательные пути для проведения вентиляции легких. При правильной вентиляции грудная клетка заметно приподнимается», - рассказал Дмитрий Курсков.

Стоит отметить, что учебно-симуляционный центр на базе Краевого центра охраны материнства и детства функционирует уже несколько лет. Основная группа курсантов в учебном классе - врачи анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи из медицинских учреждений города и края. Его основная задача - снижение показателей материнской и перинатальной смертности. Как отмечают сами врачи, «достижение этих показателей - это многогранная и сложная работы огромной группы специалистов как амбулаторного, так и стационарного звена».

Фото с сайта Министерства здравоохранения Красноярского края
По материалам Министерства здравоохранения Красноярского края

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