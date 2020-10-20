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Бывший заключенный устроил пьяный дебош в вагоне-ресторане

Главная Общество
Красноярск
16:30 20 Октября 2020
общество, происшествия, дебош, полиция, заключенный
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В вагоне-ресторане поезда «Северобайкальск - Анапа» ранее судимый житель краевого центра устроил пьяный дебош. Мужчина был снят с поезда сотрудниками транспортной полиции на станции Иланская.

В линейную отдел МВД обратился представители персонала поезда, которые не смогли успокоить посетителя вагона-ресторана. Позже стало известно, 39-летний красноярец возвращался домой после освобождения из колонии в Иркутской области. В заведении он употреблял алкоголь и в определенный момент начал высказывать претензии за приготовленное мясо. После чего он стал оскорблять персонал и бросил посуду в официантов. Конфликт дошел до начальника поезда, который также не смог утихомирить буйного пассажира.  

Транспортные полицейские задержали дебошира и на него завели уголовное дело за хулиганство в железнодорожном транспорте. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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