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Общественные контролеры нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» инспектируют объекты осеннего ремонта

Главная Общество
Красноярск
16:01 20 Октября 2020
контроль, проверка, дороги, безопасность, город
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Кураторы из профессионального технического надзора регулярно получают фотографии и вопросы со стороны общественников.

Большая часть замечаний по-прежнему касается организации мест производства работ, особенно обеспечения пешеходной доступности во время установки бортовых камней и ремонта тротуаров. На прошлой неделе отсутствие деревянных настилов, необходимых для движения пешеходов, отметили на ул. Тельмана, ул. Амурской и ул. Даурской. Также много фотографий упавших временных дорожных знаков и светоотражающих элементов общественники прислали в группы после сильного ветра, который был в выходные. Чтобы зафиксировать такие факты, активисты выезжали на дороги даже поздно ночью.

По всем подобным фактам подрядчикам сделаны предписания. Большую часть нарушений, благодаря бдительности общественных контролеров, устранили оперативно. Сейчас подрядчики стараются «поймать» последние подходящие по погоде дни для укладки асфальта, иногда упуская требования к правильной организации работ.

Напомним, что 9 городских дорог были включены  план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» только в конце августа. Для Сибири это довольно поздно, но именно в такие сроки было перераспределено федеральное финансирование. Все дороги подрядные организации по контрактам должны сдать до 30 ноября. Но асфальтирование нужно завершить раньше,  до конца октября, потому что дальше погодные условия вряд ли позволят выполнять такую работу с должным качеством. 

С ухудшением погоды общественные контролеры присылают много видео, где фиксируют работы во время выпадения снега.

 
«По всем таким фактам обязательно проводим дополнительную проверку. Не везде подтверждаются нарушения. В каких-то случаях снег начинал падать уже когда завершалось уплотнение, а где-то действительно у нас возникали сомнения. Поэтому в каждом таком случае будет проведен дополнительный лабораторный контроль. Если погода действительно повлияла на качество готового асфальта, работы у подрядчика не примут, и он будет все переделывать», - говорит начальник отдела ремонта МКУ «УДИБ» Артемий Алкснис.

Напомним, сейчас работы идут на 9 крупных магистральных улицах в спальных районах города. Это проспект Металлургов, ул. 9 мая (на участке от ул. Водопьянова до ул. Енисейский тракт), Енисейский тракт до мкр. Солнечный и  ул. Тельмана в мкр. Северный и Зеленая роща, ул. Елены Стасовой, ул. Гусарова и ул. Чернышёва в мкр. Ветлужанка и ул. Амурская и Даурская в мкр. Черемушки.

Общественные контролеры нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» инспектируют объекты осеннего ремонта

Медленнее всего из этих 9 объектов работы пока идут на ул. Амурская. Здесь пока укладывают только нижний, выравнивающий слой асфальта. На ул. Чернышёва начали укладывать верхний слой асфальта. Сейчас эти дороги – на усиленном контроле, в том числе и со стороны активистов-общественников.

Что касается остальных дорог, то рабочие графики там выполняются довольно четко. На большинстве объектов уже уложен верхний, чистовой слой асфальта. Сейчас идет работа с примыканиями, покрытия укладывают на пересечении дорог с проездами, развязками, оформляют остановочные и заездные карманы. Работы идут с частичным ограничением движения на проезжей части, поэтому водителей просят это учитывать и рассчитывать время в пути.

На многих объектах завершилась работа с тротуарами, на проспекте Металлургов на новом асфальте уже нанесли  разметку.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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