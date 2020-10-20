Сергей Еремин: «Городской бюджет – это большой семейный кошелек»

Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с журналистами красноярских интернет-изданий, в числе которых оказался журналист Sibnovosti.ru.

Мэр рассказал о состоянии городского бюджета, его параметрах и как на него повлияла мировая пандемия коронавирусной инфекции.

«Исторически сложилось, что у Красноярска большая кредитная нагрузка, эта ситуация продолжается больше 8 лет, город должен 12 миллиардов рублей. Две трети городской казны – долги перед частными банками. Мэрия в ежедневном режиме работает над улучшением ситуации, мы никогда не останавливаем работу по уменьшению долговой нагрузки. Я понимаю, что как бы не было тяжело, мы не должны брать в долг каждую копейку. И в феврале текущего года нам присвоили высокий рейтинг кредитоспособности «ruA-» (отражает умеренно высокую кредитоспособность и финансовую надежность города, а также высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета – прим. Sibnovosti.ru) и у нас устойчивое положение».

Важно отметить, что объем городской казны стабильно увеличивается на 5 миллиардов в год и сейчас составляет порядка 38 миллиардов рублей. Последние два года бюджет принимается без дефицита. А за последние три года было привлечено 21,7 миллиардов рублей из вышестоящих бюджетов (2017 год – 4,3 млрд рублей, 2018 год – 9,5 млрд рублей, 2019 год – 7,9 млрд рублей). Кроме того, среди городов-миллионников Сибири Красноярск имеет самый высокий показатель капитальных вложений на одного жителя.

«Коронавирус несомненно повлиял на нашу жизнь в Красноярске. Больше всего пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. Не скрою, у меня был достаточно пессимистичный прогноз в отношении наполняемости бюджета. Город в рамках своих полномочий предпринял несколько экономических мер: на полгода мы практически обнулили плату за аренду муниципального имущества и земли, на 50% сократили ЕНВД по целому ряду пострадавших отраслей, ввели мораторий на снос временных сооружений, за исключением нарушителей алкогольного законодательства и тех объектов, снос которых необходим для работ по ремонту улиц и благоустройству. Предусмотрели и меру авансирования работ подрядчиков по муниципальным контрактам. Из-за выпадающих доходов потери бюджета оказались достаточно высокими. На старте пандемии мы предполагали, что они составят более 2 миллиардов рублей, по факту они составили 1 миллиард. Это очень большие потери».

По словам главы города, несмотря на бюджетные проблемы, важно, что последние 2 года городская казна бездефицитна и сохраняет социальную направленность. Так, за последние годы было построено и выкуплено 11 детских садов с общим охватом на 2 547 детей, а в настоящее время в процессе строительства находятся 6 детских садов, 5 из которых будут сданы до конца года, а в микрорайоне «Тихие зори» в 2021 году.

«Да, в Красноярске есть микрорайоны перенасыщенные жилой инфраструктурой – Пашенный, Покровский, Солнечный, Слобода Весны, Бугач. Там была острая нехватка социальной инфраструктуры и мы были вынуждены догонять. Некоторые застройщики красноречиво предлагают жителям купить квартиры в новостройках с обещанием появления там детских садов, школ и поликлиник. Нередко эти обещания не реализуются. Эту систему нужно менять и мы на пути к этому. Теперь со всеми строителями работаем системно и рассматриваем их программы развития социальных объектов, дабы потенциальный покупатель понимал на что идет, приобретая жилье. По-хорошему мы должны строить на перспективу. К примеру, микрорайон «Солонцы-2» – воплощаем здесь комплексный подход к его развитию. Заранее, до заселения, насыщаем микрорайон инфраструктурой. В 2019 году возвели здесь детский сад. В этом году создали с нуля всю улично-дорожную сеть. Именно к такому эталону – созданию социальной инфраструктуры параллельно с жилищным фондом нужно стремиться.

Также не обошли стороной журналисты и тему благоустройства. За последние три года в краевом центре было благоустроено более 70 парков, скверов и зеленых уголков, в том числе знаковые места: Покровский парк на Караульной горе, площадь Революции, а левобережная набережная – Центральная и вовсе признана одной из лучших в России. В настоящее время продолжается благоустройство Ярыгинской набережной, которая в этом году была признана лучшим архитектурным произведением в Сибири.

А за последние три года было благоустроено 325 дворовых территорий (2018 год – 158, 2019 год – 106, 2020 год – 61).

«С самого начала своей работы я ощущал диспропорцию в развитии двух берегов. Признаться, еще в 2017 году были мысли начать реализовывать программы благоустройства именно с правого берега, но надо понимать, что Всемирная универсиада-2019 внесла свои коррективы. А так я не исключаю, что мы могли начать с правобережной набережной. Этот объект для меня крайне принципиален и у администрации глобальные планы. В следующем году мы займемся набережной за ТЦ «Красноярье» в сквере Энтузиастов. В Кировском районе вообще есть идея создать единую парково-прогулочную зону. А если говорить в целом о правом береге, то по ремонту парков и скверов он находится в зоне особого внимания. Ежегодно здесь обустраивается не менее 8 общественных пространств».

Глава города отметил, что на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» создается променад с применением новых стандартов благоустройства.

«Красраб сейчас – настоящая открытая улица имперского масштаба. Помните, мы значительно освободили её от павильонов, в этом году на участке от ул. Чайковского до ДК имени 1 мая смонтировали новое освещение. Теперь система освещения обновлена от Предмостной площади. Сейчас создаем променад. А на следующий год при нормальном развитии событий зайдем на сквер ДК 1 Мая. В целом мы хотим сделать еще одну огромную и красивую прогулочную зону, которая вместит в себя Красраб, площадь перед ДК 1 Мая, парк за ней и набережную».

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