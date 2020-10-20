На «Столбах» закрыта часть туристических троп из-за поваленных деревьев

Доступ туристов на некоторые тропы в нацпарке «Столбы» закрыт из-за поваленных ветром деревьев. Временно недоступны для прогулок Каштаковская тропа и участок от Первого до Третьего Столба.

В нацпарке отмечают, что сильный ветер всегда валит на «Столбах» сухостой, которого очень много. Около 80% пихтовых деревьев на территории нацпарка мертвые, так как повреждены вредителем полиграфом уссурийским. Однако в этот раз ураган вырывал с корнем даже здоровые деревья.

«Упавшие сухостойные деревья, в результате ветровалов и снеголомов, регулярно наносят ущерб нацпарку в виде сломанных объектов инфраструктуры, создают угрозу безопасности посетителей. Поэтому работа в этом направлении государственными инспекторами отдела охраны, в рамках утвержденных лесохозяйственных мероприятий, ведется постоянно», – сообщил заместитель директора по охране заповедной территории национального парка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов.

Сотрудникам заповедной территории понадобится несколько недель, чтобы устранить последствия стихии. Сейчас пройти можно к Центральным Столбам, Перьям, Китайской стенке и Ермаку.