Недострой на улице Белинского выставят на торги

Департамент муниципального имущества и земельных отношений выставил на торги недостроенное офисное здание на ул. Белинского,7. Объект изъяли у застройщика «Комфортстрой» по решению Арбитражного суда, так как он не сдал его в установленные сроки. Степень готовности четырехэтажного здания – 62%. Власти намерены продать его как минимум за 51 млн рублей – это начальная цена лота.

«До внесения изменений в Земельный кодекс застройщик, не уложившийся в проектные сроки, мог несколько раз обращаться в муниципалитет за продлением аренды земельного участка. По мере того, как правовая норма изменилась, арендатор получил право однократного продления договора сроком на три года и лишь при условии, что объект имеет статус незавершённого строительства. Трехлетний срок договора аренды истек, а объект в эксплуатацию не сдан», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Заявки от участников аукциона будут принимать до 9 ноября. Власти надеются, что новый застройщик сумеет реализовать крупный бизнес-проект.