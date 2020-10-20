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Путешественник, преодолевший «Вокруг света на велосипеде», направляется в Красноярский край

Главная Общество
Красноярск
15:00 20 Октября 2020
путешественник, велосипед, блог
Автор: Sibnovosti.ru
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Велопутешественник Егор Ковальчук, преодолевший 54 тысячи километров в проекте «Вокруг света на велосипеде» в 2014-2016 годах, направляется в Красноярский край. Сейчас он открывает межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири» в честь 175-летия Русского географического общества. Егор Ковальчук начал путешествие из Томска 2 октября. Он направляется в Абакан, оттуда в Шушенское и «Ергаки», затем проедет по трассе «Енисей» в тувинский город Туран. Велосипедист планирует завершить поездку 2 ноября в Улан-Удэ.

«Сейчас маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. И моя задача – показать Сибирь. Она действительно интересна. На мне сейчас лежит большая ответственность — транслировать, вобрать самое лучшее и отдать это, показать мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом», – рассказал Егор Ковальчук.

В общей сложности велотурист преодолеет 10 тысяч километров и посетит 10 регионов Сибири. Во время путешествия он успевает вести видеоблог.

Фото: официальный портал Красноярского края

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