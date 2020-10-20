В Красноярске в роддоме №1 открывают отделение для пациенток с COVID-19

Красноярский роддом №1 начинает прием пациенток с COVID-19. В отдельно стоящем от основного стационара здании заработало инфекционное отделение, сообщает краевой Минздрав. Доктора будут лечить осложнения беременности, коронавирус, в том числе отягощенный пневмонией, а также проводить родоразрешение, лечение инфицированных пациенток.

«У наших специалистов есть достаточный опыт работы в подобных условиях. Пока мест хватает, но мы готовы к тому, что возможно придется и увеличить количество коек в отделении. Но при этом помощь беременным женщинам из мкр. Солнечный и Северный в роддоме также сохранена. При приеме также соблюдаются все противоэпидемические мероприятия», – отметила главный врач роддома №1 Ольга Кунилова.

Напомним, что в апреле роддом №1 был полностью перепрофилирован под инфекционный стационар. В этот период там пролечили 117 беременных, появилось на свет 30 малышей. Сейчас отделения для беременных и рожениц с COVID-19 развернуты в Краевой клинической больнице, БСМП, межрайонной детской больнице №1 и родильном доме №1.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края