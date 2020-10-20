Президент РФ Владимир Путин отметил Красноярский СоюзМаш за вклад в организацию акции #МыВместе

19 октября Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил партнеру волонтерского движения #МыВместе – Красноярскому региональному отделению СоюзМаш России памятную медаль и грамоту, подписанную Президентом РФ Владимиром Путиным "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "

Движение #МыВместе направлено на поддержку пожилых и маломобильных граждан, медицинских сотрудников во время пандемии короновируса.

В рамках акции, с марта 2020 года, красноярский СоюзМаш ведет активную благотворительную деятельность. Ветераны, матери-одиночки и граждане, оказавшиеся в период пандемии в трудной жизненной ситуации, получили от красноярских машиностроителей продуктовые наборы.

Ведущие предприятия КРО СМР – АО «Красмаш», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», АО «ЦКБ «Геофизика» провели акции поддержки медиков ФМБА.

В дар инфекционным госпиталям были переданы 500 кислородных клапанов для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ); комнаты отдыха медицинского персонала были оснащены современными кофе-машинами и наборами для чаепития, общежития при инфекционных больницах (в том числе Олимпиаднинского ГОК) – обеспечены бытовой техникой - микроволновыми печами и электрическими чайниками.

Выражая свою благодарность медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с короновирусной инфекцией, красноярский СоюзМаш дважды организовывал концерт легендарной музыкальной группы Яхонт под окнами инфекционного госпиталя Сибирского клинического центра.

По словам председателя КРО СМР Александра Гаврилова, такое активное содействие акции #МыВместе стало возможным благодаря участию всех членов регионального отделения, и выразил уверенность, что и в дальнейшем машиностроители продолжат оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.

Фото: КРО СМР

По материалам КРО СМР