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Президент РФ Владимир Путин отметил Красноярский СоюзМаш за вклад в организацию акции #МыВместе

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Красноярск
12:54 20 Октября 2020
поддержка, награды и премии, вирус, президент, акция
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19 октября Губернатор Красноярского края  Александр Усс вручил  партнеру волонтерского движения #МыВместе – Красноярскому региональному отделению СоюзМаш России   памятную медаль и грамоту, подписанную Президентом РФ Владимиром Путиным  "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "

Движение #МыВместе направлено на поддержку пожилых и маломобильных граждан, медицинских сотрудников во время пандемии короновируса.

В рамках акции, с марта 2020 года, красноярский СоюзМаш ведет активную благотворительную деятельность. Ветераны, матери-одиночки и граждане, оказавшиеся в период пандемии  в трудной жизненной ситуации, получили от красноярских машиностроителей продуктовые наборы.

Ведущие предприятия КРО СМР – АО «Красмаш», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», АО «ЦКБ «Геофизика» провели акции поддержки медиков ФМБА.

В дар инфекционным госпиталям были переданы 500 кислородных клапанов для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ); комнаты отдыха медицинского персонала были оснащены современными кофе-машинами и наборами для чаепития, общежития при инфекционных больницах (в том числе Олимпиаднинского ГОК) – обеспечены бытовой техникой -   микроволновыми печами и электрическими чайниками.

Выражая свою благодарность медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с короновирусной инфекцией, красноярский СоюзМаш дважды организовывал концерт легендарной музыкальной группы Яхонт под окнами инфекционного госпиталя Сибирского клинического центра.

По словам председателя КРО СМР Александра Гаврилова, такое активное содействие акции #МыВместе стало возможным благодаря участию всех членов регионального отделения,  и выразил уверенность, что и в дальнейшем машиностроители продолжат оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.

Фото: КРО СМР
По материалам КРО СМР

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