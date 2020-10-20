Полицейские нашли пропавшего ребенка

Красноярские полицейские нашли ребенка, который пропал вчера. Вчера вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от матери 11-летней девочки о том, что ее дочь ушла из своего дома в Кировском районе в обед и не вернулась.

Поиски велись сотрудниками уголовного розыска, участковыми, инспекторами по делам несовершеннолетних, а также волонтерами из общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Был создан мобильный оперативный штаб, а всего в поисках принимали участие более 100 сотрудников полиции.

Ребенок был найден в одном из частных домов, который находится неподалеку от места проживания ребенка. Сейчас с ребенком и ее мамой работают сотрудники по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства ухода девочки.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю, КРОО "Поиск пропавших детей - Красноярск"