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Полицейские нашли пропавшего ребенка

Главная Общество
Красноярск
13:30 20 Октября 2020
красноярск, пропавшие, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские полицейские нашли ребенка, который пропал вчера. Вчера вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от матери 11-летней девочки о том, что ее дочь ушла из своего дома в Кировском районе в обед и не вернулась.

Полицейские нашли пропавшего ребенка

Поиски велись сотрудниками уголовного розыска, участковыми, инспекторами по делам несовершеннолетних, а также волонтерами из общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Был создан мобильный оперативный штаб, а всего в поисках принимали участие более 100 сотрудников полиции.

Ребенок был найден в одном из частных домов, который находится неподалеку от места проживания ребенка. Сейчас с ребенком и ее мамой работают сотрудники по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства ухода девочки.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю, КРОО "Поиск пропавших детей - Красноярск"

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