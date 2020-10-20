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Центральный районный суд приостановил личный прием граждан

Главная Общество
Красноярск
14:00 20 Октября 2020
суд, эпидемия, вирус, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С сегодняшнего дня районный суд Центрального района краевого центра приостановил прием посетителей и документации. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и режим будет отменен в случае ее улучшения.

Посетители и участники процессов смогут попасть в здание суда только в масках и перчатках, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Как сообщили в пресс-службе суда, все судебные заседания по делам и материалам, которые сейчас находятся на рассмотрении, будут рассмотрены в соответствии с ранее назначенными датами.

Теперь все необходимые для процессов документы можно подать в инстанцию через информационную систему «Электронное правосудие», факс или электронную почту, а также обычную почту.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что накануне личный прием граждан приостановлен в Советском районном суде.

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