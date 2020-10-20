В Манском районе зафиксирована запредельная концентрация загрязняющих веществ

На реке Кувай в Манском районе обнаружили превышение взвешенных частиц в 200 тысяч раз.

В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщили, что на этой территории ведет производство золотодобывающая компания.

Кроме того, в воде было зафиксировано превышение содержания железа и меди, в 720 и 250 раз соответственно.

Экологический ущерб составил 5 миллионов рублей. В настоящее время все собранные материалы переданы компетентным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.