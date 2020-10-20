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Коммунальщики принимают заявки на обрезку деревьев

Главная Общество
Красноярск
10:28 20 Октября 2020
благоустройство, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске коммунальщики приступили к обрезке деревьев. Пока убирают только сухие и обломанные ветки, а с наступлением низких температур начнут формировать крону - формовочную обрезку делают для придания деревьям эстетичного вида. В этом случае убирается большая часть кроны, чтобы весной дерево обросло новыми ветками.

«В основном за деревьями в черте города ухаживают специалисты муниципального предприятия «Управление зеленого строительства». Они заботятся о деревьях, растущих в парках, скверах, на площадях, аллеях и вдоль основных магистралей города. Одна из задач озеленителей – следить за тем, чтобы деревья не представляли опасности для людей, хорошо выглядели и были здоровыми», – сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Сейчас коммунальщики принимают заявки на санитарную обрезку деревьев. Чтобы специалисты убрали сухие или опасные ветки, необходимо обратиться в службу 005. Если дерево, растущее во дворе, представляет опасность, можно сообщить в управляющую компанию или ТСЖ.

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