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Губернатор рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удаленную работу

Главная Общество
Красноярск
09:32 20 Октября 2020
ограничения, наказание, эпидемия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Глава региона заявил об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Для нарушителей ограничительных мер ужесточат штрафы, а на предприятиях общепита, торговли и в общественном транспорте продолжатся проверки соблюдения масочного режима и дистанции.

«Сейчас важно обеспечить максимально жесткое соблюдение элементарных требований. Использование маски в закрытых помещениях и соблюдение дистанции в 1,5 метра должно стать нормой для каждого жителями Красноярского края. В весенний и летний периоды у нас была серьезная практика закрытия предприятий, которые нарушали требования, снятия автобусов с линий. Жесткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей», - отметил глава региона.

По данным оперштаба, больницы Красноярского края готовы к пиковым нагрузкам во время пандемии COVID-19, пока хватает аппаратов ИВЛ и свободных коек.

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