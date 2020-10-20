Губернатор рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удаленную работу

Губернатор Александр Усс призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Глава региона заявил об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Для нарушителей ограничительных мер ужесточат штрафы, а на предприятиях общепита, торговли и в общественном транспорте продолжатся проверки соблюдения масочного режима и дистанции.

«Сейчас важно обеспечить максимально жесткое соблюдение элементарных требований. Использование маски в закрытых помещениях и соблюдение дистанции в 1,5 метра должно стать нормой для каждого жителями Красноярского края. В весенний и летний периоды у нас была серьезная практика закрытия предприятий, которые нарушали требования, снятия автобусов с линий. Жесткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей», - отметил глава региона.

По данным оперштаба, больницы Красноярского края готовы к пиковым нагрузкам во время пандемии COVID-19, пока хватает аппаратов ИВЛ и свободных коек.