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В Каратузском районе мужчина украл быка и съел его

Главная Общество
Красноярск
19:00 19 Октября 2020
происшествие, в красноярском крае, происшествия, кража, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Каратузском районе мужчина украл быка и съел его. Как рассказали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Курагинский», в дежурную часть полиции обратилась жительница райцентра. Она рассказал, что неизвестный похитили ее полуторагодовалого бычка, который пасся без присмотра на одной из улиц населенного пункта.

В итоге полицейские нашли преступника – им стал 42-летний местный житель.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, загнал животное во двор своего частного дома. Мясом быка мужчина воспользовался по собственному усмотрению. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей», - сообщили силовики.

В итоге теперь любителю мяса грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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