В Красноярске открылась школа экологической грамотности. Ее открыли на базе волонтерского центра «Доброе дело» при поддержки краевого Минэкологии.

Первый курс уже прошли 60 человек. Горожан знакомили со спецификой работы экологического движения, рассказали, зачем сортировать отходы, в чем важность переработки мусора, как ликвидируются свалки и в чем заключаются основные принципы осознанного потребления, а также показали экологические лайфхаки.

Кроме того, слушатели смогли принять участие в различных мастер-классах. Так, основатель проекта «Я сдаю в переработку» Сергей Кириллов рассказал о сортировке мусора и о переработке вторсырья. Анастасия Новикова, руководитель благотворительного магазина "Круговорот", выступила с темой осознанного потребления и экоальтернативы. Елена Горохова, руководитель движения ЭКА (Москва), рассказала про экономию ресурсов. Участники школы также узнали, как стать экологическим волонтером.

«Я был очень рад поучаствовать в проекте и донести до ребят важность участия каждого человека в улучшении экологии. Мы обсудили вопрос образования и ликвидации несанкционированных свалок. Ведь зачастую мы сами виноваты в том, что свалки появляются. Сегодня человек выбросил один пакет, завтра – другой, и спустя какое-то время на этом месте вырастают горы мусора. Это недопустимо! Через такие площадки, как школа экологической грамотности, мы стараемся донести до жителей края, что навести порядок на территории региона мы можем только все вместе», - отметил инспектор эконадзора Минэкологии края Антон Коробкин.

Фото: gorodsharypovo.ru