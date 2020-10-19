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Экс-мэр Норильска Ринат Ахметчин выйдет на исправительные работы

Главная Общество
Красноярск
16:30 19 Октября 2020
норильск, суд, чп, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Норильский городской суд вынес приговор экс-мэру заполярного города Ринату Ахметчину за проявленную халатность после утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Следователи полагают, что глава Норильска несвоевременно объявил режим чрезвычайной ситуации, что стало причиной увеличения размера причиненного вреда окружающей среде. Суд рассматривал дело в особом порядке. Бывшего градоначальника приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы.

В суде Ахметчин заявил, что не хотел причинить вреда жителям Норильска, городу и территории Норильского промышленного района.

«Вся моя работа была направлена только на улучшение жизни на территории», - заявил он в ходе заседания.

Напомним, что в июле Ринат Ахметчин подал в отставку после того, как ему было высказано недоверие со стороны краевых властей. А накануне Александр Бастрыкин рассказал детали расследования уголовного дела.

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