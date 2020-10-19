В Красноярске начинается сезон обрезки деревьев

Официально такие работы в городе можно проводить с 15 октября, но озеленители в первую очередь ориентируются на фактическую погоду. Обрезку можно начинать, когда деревья впадают в анабиоз, и в стволах полностью прекращается сокодвижение. Пока в городе стоит относительно теплая погода, поэтому бригады проводят только санитарную обрезку. Она нужна, чтобы убрать обломанные, сухие, больные ветви из кроны дерева. Добавил специалистам работы и сильный ветер, который накануне поломал много веток.

Чуть позже озеленители проведут и другие виды обрезки – формовочную и санитарную. Формовочную обрезку делают для того, чтобы придать кроне эстетичный вид и убрать нависшие ветки. В основном ее делают для деревьев в аллейных группах, расположенных вдоль дорог, а также в парках и скверах.

В ходе работ по омолаживающей обрезке убирается большая часть кроны дерева, чтобы оно обросло новыми ветвями в следующем сезоне.

В основном за деревьями в черте города ухаживают специалисты муниципального предприятия «Управление зеленого строительства». Они заботятся о деревьях, растущих в парках, скверах, на площадях, аллеях и вдоль основных магистралей города. Одна из задач озеленителей – следить за тем, чтобы деревья не представляли опасности для людей, хорошо выглядели и были здоровыми.

Заявки на проведение плановой обрезки весь год принимают в службе 005 и администрациях районов. За бюджетные средства обрезают деревья, которые растут на муниципальной земле или так называемых неразграниченных территориях. Проводят такую обрезку только после того, как необходимость в ней подтверждают специалисты-озеленители.

Также работы по обрезке проводят ТСЖ и управляющие компании. Они отвечают за безопасность на дворовых территориях и также исполняют решения жителей вверенных им домов. При обрезке во дворах также необходимо соблюдать правила и не допускать ухудшения здоровья и гибель деревьев.

Кроме того, обрезкой деревьев на территории города могут заниматься специалисты, содержащие сети и линии электропередач. Они ведут такую работу в рамках обеспечения техники безопасности при их эксплуатации.

Все организации по правилам благоустройства обязаны вывозить спиленные ветки в течение четырех дней, в противном случае на них может быть наложен штраф. О таких фактах необходимо сообщать в административные комиссии районов.

Продолжительность сезона обрезки деревьев в Красноярске зависит от погодных условий, но, как правило, он длится до конца апреля. Как только в стволах начинается сокодвижение, сезон плановой обрезки завершается.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска