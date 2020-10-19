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Туристский информационный центр разыгрывает мини-путешествие по «Деревянному Красноярску»

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Красноярск
16:00 19 Октября 2020
красноярск, в красноярске, общество, достопримечательности, экскурсия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске состоится бесплатная авторская экскурсия «Деревянный Красноярск». Отбор участков мини-путешествия организатор - Туристский информационный центр - проводит через «Инстаграм». Билеты получат участники розыгрыша, которые выполнят инструкции на странице команды @visitsiberia.info в соцсети. Итоги конкурса подведут 22 октября.

«В нашем городе было много красивых и уникальных деревянных домов, с теми, что сохранились до сегодняшнего дня, экскурсантам и предстоит познакомиться. Прогулка -фантазия перенесет участников на несколько столетий назад и предоставит возможность посмотреть на Красноярск глазами наших предков», - рассказывают организаторы об идее экскурсии.

Прогулка состоится 24 октября. Сбор участников в 10:00 у здания Туристского информационного центра на Ленина, 120. Экскурсия займет 2 часа.

Фото: Иван Хафизов

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