Красноярским барам грозят штрафы до 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора и городской администрации провели рейды по барам Красноярска. В выходные инспекторы проверили четыре заведения на ул. Карла Маркса, ул. Диктатуры Пролетариата и пр. Мира. Проверяющие обращали внимание на соблюдение масочного режима и социальной дистанции посетителями, а также на работу барменов и официантов – они должны быть в масках и перчатках, вести журнал измерения температуры, а также иметь запас антисептиков и масок. Несоблюдение мер профилактики коронавируса выявили везде. За грубые нарушения владельцам заведений грозят штрафы.

«В руины-баре «Вписка» и баре «Чё почём» посетители не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, на момент проверки заведения были очевидно переполнены. Сотрудники полиции проведут работу по всем выявленным фактам нарушений, после чего предпринимателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

В мэрии добавили, что обеспечить соблюдение посетителями мер защиты от вируса задача и ответственность администрации заведения.

Фото: admkrsk.ru