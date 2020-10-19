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Суд Советского района приостановил очный прием граждан

Главная Общество
Красноярск
14:30 19 Октября 2020
суд, эпидемия, вирус, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня суд Советского района краевого центра приостановил личный граждан и документов. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Все судебные заседания по материалам и делам, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, будут проведены в ранее назначенные даты. Посетители и участники процессов смогут попасть в здание суда только в масках и перчатках.

Мера принята с целью защиты граждан от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и будет отменена с улучшением эпидемиологической ситуации в краевом центре.

Теперь все необходимые для процессов документы можно подать в инстанцию через информационную систему «Электронное правосудие», факс или электронную почту, а также обычную почту.

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