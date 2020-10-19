Суд Советского района приостановил очный прием граждан

С сегодняшнего дня суд Советского района краевого центра приостановил личный граждан и документов. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Все судебные заседания по материалам и делам, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, будут проведены в ранее назначенные даты. Посетители и участники процессов смогут попасть в здание суда только в масках и перчатках.

Мера принята с целью защиты граждан от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и будет отменена с улучшением эпидемиологической ситуации в краевом центре.

Теперь все необходимые для процессов документы можно подать в инстанцию через информационную систему «Электронное правосудие», факс или электронную почту, а также обычную почту.