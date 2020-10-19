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Красноярские полицейские проводят профилактические рейды по студенческим учреждениям

Главная Общество
Красноярск
14:00 19 Октября 2020
контроль, полиция, рейды, наркотики, студенты, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с участковыми, оперуполномоченным и инспекторами отдела полиции №2 краевого центра провели профилактические рейды по общежитиям вузов и сузов. Также в мероприятии участвовали кинологи с собаками, которые обучены поиску наркотиков.

Стражи порядка интересовались досугом и образом жизни студентов, задавали вопросы о наркотиках, а также заостряли внимание молодого поколения на ответственность за незаконные и противоправные поступки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, основной целью рейдов является предупреждение студентов о вредном воздействии наркотиков, выявление учащихся, употребляющих и распространяющих наркотические средства.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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