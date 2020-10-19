В Железногорске полицейские оперативно раскрыли кражу с банковской карты

Следователи в Железногорске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в похищении денег с чужого банковского счета.

Ранее в полицию обратился с заявлением мужчина 1958 года рождения, у которого неизвестные похитили с карты более 3 000 рублей. Потерпевший сообщил полицейским, что ранее он терял мобильный телефон, на котором была установлена услуга интернет-банкинга. Пропажу денег он обнаружил, когда снимал деньги со счета.

Оперативники в течение непродолжительного количества времени смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения, он был оперативно задержан сотрудниками ППС. Злоумышленник свою вину признал и сообщил полицейским, что в начале октября нашел SIM-карту на улице и вставил в свой телефон. После нескольких запросов он убедился, что она подключена к услуге «мобильный банк» и перевел 3 тысячи рублей на собственный счет.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю