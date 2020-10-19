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Единороссы поздравили жителей села Ирбейское с открытием нового детского сада на 190 мест

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Красноярск
10:41 19 Октября 2020
детсад, открытие, строительство, село, партии
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В селе Ирбейское сегодня, 16 октября, состоялось открытие нового детского сада №4. Объект построен в рамках реализации национального проекта «Демография» и партийного проекта «Новая школа».

Ирбейское – административный центр района с населением более 5200 человек. На территории имеются несколько садиков, но новый объект – самый большой. Двухэтажное просторное здание с 19 октября начнет принимать первых маленьких посетителей. Сад рассчитан на 190 воспитанников, также в нем есть медпункт, кабинеты для узких специалистов, музыкальный и спортивные залы, для прогулок предусмотрена большая огороженная территория.

«Детский сад построен по поручению губернатора Красноярского края по обеспечению доступности дошкольного образования в рамках нацпроекта «Демография». С вводом данного объекта проблема очередности мест в селе полностью снимается. Новое просторное здание с современной архитектурой, оборудованной детской площадкой, благоустройством и озеленением уже готово к открытию. Дополнительно были проведены работы по строительству подъездных путей. На месте гравийного покрытия уложена асфальтированная дорога, чтобы добираться до садика было максимально доступно и комфортно. Вместе с детским садом построена и подключена современная котельная, она полностью автоматизирована и отапливает не только новый детский сад, но и близлежащую школу №2», — рассказал глава администрации Ирбейского района, член партии «Единая Россия» Олег Леоненко газете "Ирбейская правда".

В районном управлении образования отмечают, что садик сможет принять восемь групп по 23-24 ребенка. Штат работников полностью укомплектован: кроме воспитателей здесь будут работать логопед, психолог, музыкальный работник, учитель физкультуры. В каждой группе есть вся необходимая техника, в том числе и телевизоры, а также игрушки и развивающие пособия.

На строительство и оснащение нового объекта было потрачено около 400 миллионов рублей. Весь процесс с 2018 года держали на контроле единороссы местного отделения. Также в августе новый детский сад посетил с проверкой региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Красноярского края Виктор Кардашов. Сегодня, в связи с ограничениями из-за пандемии на торжественное открытие было приглашено ограниченное количество людей. Церемонию открытия возглавил глава района Олег Леоненко, который отметил значимость появления нового объекта в районе.

Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин не смог лично присутствовать на открытии детсада, но направил коллективу учреждения поздравительный адрес.

«Дорогие друзья! Поздравляю всех жителей Ирбейского района со значимым событием – открытием нового детского сада! Мы продолжаем выполнять задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, и в рамках реализации национального проекта «Демография» открываем в вашем районе новое дошкольное учреждение на 190 человек.Отрадно, что нацпроект развивается в родном Красноярском крае, ведь от того, как выстраивается работа по поддержке родителей, какие условия мы создаем для развития и воспитания детей, зависит будущее нашей страны. От всей души желаю заведующей детским садом Светлане Владимировне Байкаловой, а также всему коллективу профессиональных успехов, творческой энергии и благополучия. Уверен, что вам удастся создать теплую атмосферу любви и доброжелательности, привить своим воспитанникам высокие нравственные качества, научить быть добрыми, трудолюбивыми и справедливыми. С новосельем всех вас!», - говорится в поздравлении.

Фото: Единая Россия
По материалам Единой России

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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