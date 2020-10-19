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С сегодняшнего дня аграрный университет перешел на частичное дистанционное обучение

Главная Общество
Красноярск
12:30 19 Октября 2020
вирус, эпидемия, аграрии, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский государственный аграрный университет в профилактических целях переходит на частичное дистанционное обучение для всех курсов и направлений.

Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, данная мера принята в целях предотвращения распространения COVID-19. Приказ подписан ректором КрасГАУ Натальей Пыжиковой.

"Учебный процесс будет разделен: одна неделя – теоретическое обучение в дистанционном формате, следующая - практика очно. Такая система для студентов всех курсов, всех направлений", - пояснили в вузе.

Ранее стало известно, что на подобный формат обучения переходят в СибГУ имени М.Ф. Решетнева.

Фото: ru.wikipedia.org 

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