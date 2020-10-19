С сегодняшнего дня аграрный университет перешел на частичное дистанционное обучение

Красноярский государственный аграрный университет в профилактических целях переходит на частичное дистанционное обучение для всех курсов и направлений.

Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, данная мера принята в целях предотвращения распространения COVID-19. Приказ подписан ректором КрасГАУ Натальей Пыжиковой.

"Учебный процесс будет разделен: одна неделя – теоретическое обучение в дистанционном формате, следующая - практика очно. Такая система для студентов всех курсов, всех направлений", - пояснили в вузе.

Ранее стало известно, что на подобный формат обучения переходят в СибГУ имени М.Ф. Решетнева.

Фото: ru.wikipedia.org