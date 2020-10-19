Халатность экс-мэра Норильска подтверждена через мессенджер

Следователям Следственного комитета удалось выявить халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина после аварии на ТЭЦ-3. Как рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете», сотрудники это выяснили после тщательного анализа содержимого его сотового телефона.

"Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима чрезвычайной ситуации и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда", - рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-мэра заполярного города Рината Ахметчина по статье «Халатность». Дело будет рассмотрено в городском суде Норильска.

Напомним, Ахметчин ушел в отставку в конце июля текущего года. Исполняющим обязанности был назначен Николай Тимофеев, который ранее был заместителем главы по общим вопросам.