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На Калинина в Красноярске построят пешеходный мост

Главная Общество
Красноярск
10:25 19 Октября 2020
переход, благоустройство, красноярск, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация Красноярска объявила торги на разработку рабочей документации для строительства пешеходного моста через ул. Калинина на Мясокомбинате. Лот со стартовой ценой в 4,2 млн рублей опубликован на сайте Госзакупок.

Устанавливать виадук планируют около 17-этажного дома по ул. Калинина, 177. В этом районе строится новая школа, поэтому надземный пешеходный переход необходим для безопасности детей.

Пока от проектировщиков требуется произвести детализацию технических решений, а также предоставить основные комплекты чертежей и локальные сметы. Сроки начала строительства виадука не называются.

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