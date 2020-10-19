На Калинина в Красноярске построят пешеходный мост

Администрация Красноярска объявила торги на разработку рабочей документации для строительства пешеходного моста через ул. Калинина на Мясокомбинате. Лот со стартовой ценой в 4,2 млн рублей опубликован на сайте Госзакупок.

Устанавливать виадук планируют около 17-этажного дома по ул. Калинина, 177. В этом районе строится новая школа, поэтому надземный пешеходный переход необходим для безопасности детей.

Пока от проектировщиков требуется произвести детализацию технических решений, а также предоставить основные комплекты чертежей и локальные сметы. Сроки начала строительства виадука не называются.