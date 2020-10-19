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Ураганный ветер принес в Красноярск резкое похолодание

Главная Общество
Красноярск
09:31 19 Октября 2020
похолодание, непогода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске резко похолодало. В выходные воздух прогревался до +16°С, однако в воскресенье на город обрушился шквалистый ветер. Он принес в Красноярск резкое похолодание: ночью температура понизилась до -2°С.

В понедельник, 19 октября, столбики термометров не поднимутся выше +2°С, сообщает Среднесибирское УГМС. Ожидается небольшой мокрый снег и ветер с порывами до 13-18 м/с.

«По центральным и южным районам Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с», – предупредили в метеоцентре.

К среде, 22 октября, в Красноярске потеплеет до +7°С, ночью термометры будут показывать около +1°С, осадки прекратятся. Пятница, 23 октября, станет самым теплым днем на этой неделе – до +12°С в светлое время суток. В выходные температура опустится до +6°С.

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