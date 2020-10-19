Еще три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

Школы Красноярска продолжают уходить на досрочные каникулы из-за вспышек коронавируса и ОРВИ. На две недели раньше установленных сроков отдыхать отправились ученики лицеев № 6 и 8, а также гимназии «Универс». В гимназии «Универс» болеют учителя, поэтому внеплановые каникулы продлятся предположительно 25 октября.

«Случаи COVID-19 были зафиксированы в 59 школах, на дистанционном обучении сейчас находятся 142 класса. Еще три образовательных учреждения сейчас на досрочных каникулах. Также продолжается дистанционное обучение в 150 школе. Добавлю, что также за последнюю неделю с удаленки у нас уже вернулись шесть классов из разных школ», – сообщила пресс-секретарь управления образования администрации города Екатерина Усатенко.

Напомним, что на прошлой неделе красноярские СМИ сообщили о 20 учителях школы №150 заболевших COVID-19. Ученики этой школы после возвращения с досрочных каникул перешли на дистанционное обучение.