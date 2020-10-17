Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 220 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 754 лабораторно подтвержденных диагноза. Выздоровело 16 496 человек, в том числе за последние сутки 109 сограждан, а 596 случаев закончились летальным исходом (3 случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вырос до 1%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 493 человек (плюс 418 человек), за последние сутки снято с наблюдения 263 человека.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 114 475 тестов на COVID-19.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.