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Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:25 17 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 220 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 754 лабораторно подтвержденных диагноза. Выздоровело 16 496 человек, в том числе за последние сутки 109 сограждан, а 596 случаев закончились летальным исходом (3 случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вырос до 1%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 493 человек (плюс 418 человек), за последние сутки снято с наблюдения 263 человека.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 114 475 тестов на COVID-19.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.

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