Первый кабинет для дистанционного приема жителей открыли в администрации Центрального района Красноярска

В администрации Центрального района открылся кабинет для дистанционного приема жителей. Теперь посетители общаются с главой района или его замами по видеосвязи. Здесь же можно оставить документы, необходимые для решения проблемы.

Совещания и встречи в администрации Центрального района теперь также проходят дистанционно –в режиме аудио- или видеоселекторов.

«Общение с жителями по видеосвязи – это наш эксперимент, и пока новая технология себя оправдывает. Встречи проходят быстрее, поэтому за одно и то же время мы можем решить больше вопросов. Но, конечно, важнее всего здесь безопасность и наших специалистов, и красноярцев. К нам часто обращаются люди старше 65 лет, которые не всегда могут связаться с нами из дома. Поэтому мы выбрали такой способ общения, чтобы максимально оградить их от опасного вируса», – цитирует пресс-служба мэрии руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского

Кабинет дистанционного приема жителей находится на пр. Мира, 63. Запись по телефонам 227-38-76, 227-04-61 и 227-19-15.

Фото: admkrsk