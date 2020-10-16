В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

Новогодняя ель впервые будет установлена на Ярыгинской набережной в Свердловском районе Красноярска. В обновленном общественном пространстве около микрорайона «Белые росы» планируют поставить большое новогоднее дерево около сцены для проведения массовых праздников. Строить новогодний городок на берегу Енисея в этом году не собираются.

Главная елка Свердловского района и ледовый годок традиционно будут расположены в сквере «Паниковка».

Всего в районе будут установлены шесть праздничных деревьев: еще в сквере Универсиады, площадь им. Я.М. Свердлова, в микрорайонах Пашенный и Водники.

Напомним, что в этом году не станут устанавливать елку на Театральной площади из-за строительства там гостиницы.