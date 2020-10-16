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Утвержден график выходных на 2021 год

Главная Общество
Красноярск
18:00 16 Октября 2020
новый год, праздник, праздники, правительство, премьер-министр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2021 году 31 декабря, выпадающее на пятницу, станет нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в следующем году подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новогодние каникулы-2021 продлятся с 1 по 8 января включительно. Нерабочие дни 2 и 3 января, так как это суббота и воскресенье, переносятся на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Еще три дня россияне будут отдыхать по случаю Дня защитника Отечества: выходной с 20 февраля, который выпадает на субботу, решено перенести на понедельник 22 февраля. Таким образом, нерабочими будут дни с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

Также выходными в 2021 году объявлены дни с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

 

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