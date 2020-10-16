В Красноярском крае 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 212 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 534 подтвержденных диагноза, из них 16 387 человек было вылечено (101 человек за последние сутки) и 593 случая закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,9%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 338 человек (плюс 406 человек), за последние сутки снято с наблюдения 180 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 103 098 теста на коронавирус.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.