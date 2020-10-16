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В Красноярском крае 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Главная Общество
Красноярск
16:15 16 Октября 2020
здоровье, вирус, эпидемия, общество, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 212 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 534 подтвержденных диагноза, из них 16 387 человек было вылечено (101 человек за последние сутки) и 593 случая закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,9%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 338 человек (плюс 406 человек), за последние сутки снято с наблюдения 180 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 103 098 теста на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.  

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