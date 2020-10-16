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В Железногорске осудили телефонного террориста

Главная Общество
Красноярск
15:00 16 Октября 2020
происшествие, хулиган, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские Железногорска смогли доказать вину местного жителя, который сообщил о ложном минировании.

В начале июня в отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории рынка планируется размещение опасного для жизни и здоровья людей предмета. В результате проверки ничего подобного обнаружено не было, а оперуполномоченные уголовного розыска установили личность звонившего. Им оказался 30-летний мужчина, который сознался, что сделал звонок в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Решением суда мужчине было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

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