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В министерстве спорта очередные кадровые перестановки

Главная Общество
Красноярск
14:00 16 Октября 2020
правительство, министерство, спорт, назначение, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В региональном правительстве произошли кадровые перестановки. На этот раз изменения касаются министерства спорта. Информация об этом появилась на краевом информационном портале.

Теперь у министра Павла Ростовцева новый заместитель – начальник отдела правовой и кадровый работы, им стал 44-летний Владимир Пьяных, который ранее трудился первым замом главы Сосновоборска. Трудовое соглашение подписано сроком на 1 год.

Кроме того, со вчерашнего дня уволена Лариса Руденко, которая работала в спортивном ведомстве на должности заместителя министра – начальника отдела бюджетной политики.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о назначении на должность замминистра спорта Юлии Веселковой.

 

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