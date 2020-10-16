В министерстве спорта очередные кадровые перестановки

В региональном правительстве произошли кадровые перестановки. На этот раз изменения касаются министерства спорта. Информация об этом появилась на краевом информационном портале.

Теперь у министра Павла Ростовцева новый заместитель – начальник отдела правовой и кадровый работы, им стал 44-летний Владимир Пьяных, который ранее трудился первым замом главы Сосновоборска. Трудовое соглашение подписано сроком на 1 год.

Кроме того, со вчерашнего дня уволена Лариса Руденко, которая работала в спортивном ведомстве на должности заместителя министра – начальника отдела бюджетной политики.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о назначении на должность замминистра спорта Юлии Веселковой.