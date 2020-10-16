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Руководителя Емельяновского района подозревают в превышении полномочий

Главная Общество
Красноярск
11:30 16 Октября 2020
прокуратура, следствие, глава, емельяново, школа, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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После прокурорской проверки исполнения законодательства и реализации национального проекта «Образование» было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Емельяновского района.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в декабре 2019 года глава района (имя не называется, но скорее всего речь идет про Наталью Ганину) подписала акт-приема здания школы в Зеледеево, в котором отсутствовала система центрального водоотведения и были нарушена гидроизоляция.

В ведомстве подчеркнули, что здание новой школы строилось по муниципальному контракту без проведения необходимой технической и было принято без положительного заключения комиссии.

Таким образом, имущественный ущерб районном бюджету оценен в 135 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении руководителя муниципалитета возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Стоит отметить, что расследование уголовного дела и дальнейшие решения по судьбе здания стоят на особом контроле у прокурора края.

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