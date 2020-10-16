В следственном комитете возбудили дело против чиновников регионального минздрава

Следователи Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения. Решение о возбуждении было принято после прокурорской проверки.

Так, по версии органов, в период с 2018 по февраль 2020 года пока неустановленные сотрудники министерства сформировали заявку на покупку лекарств для льготной категории лиц. В августе 2018 года был заключен госконтракт с одной аптекой на поставку необходимого препарата в количестве 1725 упаковок на сумму около 30 миллионов рублей.

Однако, половина упаковок лекарств пролежала на складе, оставшись не использованными, а в феврале текущего года у них истек срок годности.

«Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами министерства здравоохранения бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 миллионов рублей», - рассказали в краевом Следкоме

Сейчас органы правопорядка проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению ответственных лиц, проявивших халатность.