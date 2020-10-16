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Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края

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Красноярск
09:24 16 Октября 2020
услуги, письмо, почта, сервис, популярность
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Жители Красноярского края стали чаще пользоваться услугой «Отправления 1 класса» Почты России.  Если за 9 месяцев 2019 года жители края отправили и получили более 735 тыс. писем, бандеролей и посылок 1 класса, то за тот же период 2020 года –  на 829 тыс. таких отправлений больше.  Чаще всего пользуются этой услугой жители Красноярска, Норильска, Железногорска и Канска.

«Отправления 1 класса» –  это регистрируемые ускоренные почтовые отправления, доставляемые только по территории РФ. От обычных они отличаются приоритетной обработкой и пересылкой авиатранспортом. Доставку и вручение ускоренных отправлений можно отследить по трек-номеру. При необходимости они могут пересылаться с уведомлением о вручении. Для почтовых отправлений 1 класса доступно бесплатное SMS-информирование о поступлении и вручении. Отправить 1 классом можно письма, бандероли и посылки.

Посылки 1 класса могут быть простыми, с объявленной ценностью или с наложенным платежом. Вручение посылки 1 класса осуществляется почтальоном по адресу, указанному на отправлении. Максимальный вес такого отправления – 2,5 кг. Посылки с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения.

Письма и бандероли 1 класса могут быть заказными или с объявленной ценностью. Их можно адресовать непосредственно получателю, «До востребования» или на ячейку абонементного почтового шкафа.  Они имеют предельный вес: письма – 500 г., бандероли – 2,5 кг. Отправления 1 класса с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения и наложенным платежом.

Узнать сроки доставки и стоимость услуги «Отправления 1 класса» можно в отделениях почтовой связи или на сайте pochta.ru.

Фото: Почта России
По материалам Почты России

В статье упоминаются:
Организации: АО «Почта России»
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