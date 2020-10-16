В Красноярске на зиму закроют проезд в районе полка ДПС

В администрации Красноярска предупредили водителей о перекрытии проезда в районе полка ДПС. Это дорога от здания по ул. Брянская, 23а вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева.

По этому проезду автомобилисты объезжают пробки. С 24 октября там установят бетонные блоки – так делают ежегодно, так как в зимний период двигаться по дороге небезопасно.

«Дорога всегда открыта, пока на улице сухо и тепло и перекрывается во время возникновения неблагоприятных природно-климатических условий», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат с 8:00 24 октября. Перекрытия продлятся до 16 апреля.





