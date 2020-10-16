В выходные в Красноярске потеплеет до +11 градусов

Синоптики обещают красноярцам теплые выходные. По данным Гидрометцентра, в субботу, 17 октября, температура в городе резко повысится до +11°С. Будет облачно, но без осадков.

В воскресенье, 18 октября, погода также порадует горожан теплом. Ночью термометры покажут +8°С, в светлое время суток воздух прогреется до +11°С, возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Красноярске значительно похолодает. С понедельника по ночам ожидаются заморозки до -2°С, днем +1…+4°С.



