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В выходные в Красноярске потеплеет до +11 градусов

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Красноярск
09:04 16 Октября 2020
погода, красноярск, потепление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики обещают красноярцам теплые выходные. По данным Гидрометцентра, в субботу, 17 октября, температура в городе резко повысится до +11°С. Будет облачно, но без осадков.

В воскресенье, 18 октября, погода также порадует горожан теплом. Ночью термометры покажут +8°С, в светлое время суток воздух прогреется до +11°С, возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Красноярске значительно похолодает. С понедельника по ночам ожидаются заморозки до -2°С, днем +1…+4°С.

 

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