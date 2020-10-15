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Ветреная погода сохранится в Красноярске до выходных

Главная Общество
Красноярск
18:00 15 Октября 2020
погода, непогода, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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В Красноярске резко испортилась погода. Западный ветер дует с порывами до 20-25 м/секунду. Усиление ветра ожидается и в ночь на пятницу, предупредили в главным управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города. Ночью будет идти дождь, переходящий в мокрый снег.

«16 октября в центральных районах Красноярского края ночью ожидается очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с», - сообщают синоптики Среднесибирского метеоцентра.

В пятницу, 16 октября, днем осадки прекратятся, в Красноярске будет облачно с прояснениями. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Воздух прогреется до +4°С.

Спасатели рекомендуют красноярцам в непогоду по возможности оставаться дома или в офисе, не стоять под деревьями и не находится вблизи легких конструкций. Машины лучше парковать подальше от рекламных щитов.

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